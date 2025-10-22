Napoli umiliato, Salvione sul CorSport: "Non è una questione di modulo ma di cazzimma"

"Questo non può essere il Napoli". Inizia così l'editoriale del giornalista Pasquale Salvione all'indomani della disfatta europea degli azzurri in casa del PSV. "Questa non può essere una squadra di Conte. Seconda sconfitta consecutiva, la quarta esterna di fila, ottava partita senza mantenere la porta inviolata con 16 gol subiti: i numeri sono la fotografia del momento difficile, il peggiore da un anno a questa parte. Il Napoli ha perso solidità, concretezza, consapevolezza dei propri mezzi. Tutte caratteristiche che hanno sempre avuto le squadre di Antonio".

Il giornalista ha poi proseguito così con la sua analisi: "La notte di Eindhoven deve portare a fare riflessioni profonde sulla strada da seguire. Perché non si tratta di analizzare solo una sconfitta, ma anche di capire i problemi e soprattutto di trovare soluzioni. Le assenze sono delle attenuanti, ma non bastano a spiegare quello che sta succedendo. Perché arrendersi come ieri sera nell’ultima mezz’ora di partita è inaccettabile".

Infine, una battuta su mister Conte: "Conte è la persona migliore per ritrovare subito il bandolo della matassa. Questa squadra ha le qualità per uscirne al più presto, ma c’è bisogno di iniziare a rimettere i pezzi al loro posto. Non è solo una questione di modulo, ma di atteggiamento, di carattere, di voglia di reagire, di cazzimma".