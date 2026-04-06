Inter, Calhanoglu: "Ora ho finalmente il mio ritmo, per questo mi vengono le giocate"

Il centrocampista dell'Inter Hakan Calhanoglu ha parlato a SportMediaset dopo il successo per 5 a 2 sulla Roma, risultato arrivato anche grazie ad un suo straordinario gol da lontano: "Una vittoria importante, è stata una partita bella da vedere, ci mancavano quelle giocate che abbiamo fatto vedere ieri e siamo felici, è stato un segnale importante. Volevamo restare su perché da dietro spingono, lo sappiamo e lo sentiamo".

Il suo gol ha portato la gara sui binari che volevate...

"La Roma è una squadra forte, che corre e gioca uomo contro uomo. Non è semplice. Rientrare nello spogliatoio avanti ci ha dato un po' di entusiasmo ma sapevamo che non sarebbe bastato, quindi abbiamo continuato a giocare e a segnare".

I rientri dagli infortuni hanno portato qualcosa all'Inter in fatto di personalità.

"Gli infortuni purtroppo arrivano, a volte va così. Dobbiamo solo recuperare bene, nella sosta per fortuna abbiamo recuperato Lauti. Poi anche io, ora ho il mio ritmo ed è tutta un'altra cosa. Mi sento bene e vengono le giocate".