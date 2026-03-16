TMW Anche a Catania si cambia allenatore: Toscano verso l'esonero. In giornata l'annuncio

Dopo l’esonero di Fabio Liverani alla Ternana nella giornata di oggi potrebbe arrivare anche un altro cambio di panchina in Serie C. Nonostante il secondo posto, seppur a -12 dal Benevento capolista, e la vittoria nell’ultimo turno contro il Team Altamura infatti il Catania avrebbe deciso di esonerare Domenico Toscano che dunque paga la sconfitta contro i sanniti di dieci giorni fa e i pareggi contro Salernitana e Casertana che hanno di fatto fatto perdere il treno per la promozione diretta.

Un addio che, secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, sarebbe imminente con l'annuncio ufficiale atteso già nelle prossime ore. Da capire invece chi potrebbe essere il suo sostituto.