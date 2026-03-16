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Catania, esonerato Domenico Toscano. Viali sarà il nuovo allenatore degli etnei
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Secondo indiscrezioni raccolte dalla nostra redazione, nonostante la vittoria sul campo del Team Altamura il Catania ha deciso di esonerare Domenico Toscano. Il tecnico paga la distanza ormai incolmabile dalla capolista Benevento ed era stato contestato da parte della tifoseria per il gioco espresso dalla squadra. Il successore sarà William Viali: l'ex trainer del Cosenza firmerà fino a giugno del 2027. Accordo che si prolunghera' in automatico per un'altra stagione in caso di promozione in B.
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