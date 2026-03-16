Che rammarico, Sarri e Lotito: la Lazio poteva avere la cornice di ieri sera tutto l'anno

Quella vissuta ieri sera dalla Lazio è stata una notte a suo modo unica. Non tanto per la bella e convincente vittoria per 1-0 che rischia di aver davvero messo la parola fine definitivamente sui sogni Scudetto del Milan, quanto per un contesto ambientale allo stadio Olimpico che praticamente mai prima d'ora, almeno in questa stagione, la squadra biancoceleste era stata abituata a vivere.

Le immagini della Curva Nord colorata prima, durante e dopo la partita oggi appaiono come un unicum stagionale, ma sono invece da sempre uno degli ingredienti vincenti della sponda biancoceleste della Capitale. Momenti che lasciano il segno, come per esempio il commosso saluto post-partita del tecnico Sarri alla sua curva, con tanto di sciarpa della Lazio sventolata. O come il calore espresso dalla Nord nei confronti della propria squadra, che a tratti si poteva percepire anche dietro lo schermo.

In fondo, Lazio-Milan rischia di essere una pagina di rimpianto più che di estemporanea gioia per un successo sì nobile, ma che ormai non cambia le dinamiche di un campionato che ha visto la Lazio perennemente nel centro della classifica. Della serie: chissà cosa avrebbe potuto essere il Sarri 2.0, se ad accompagnarlo ci fosse stata sempre una cornice del genere. Domande che però cadono nel vuoto, o quantomeno si scontrano con la realtà che racconta di un rapporto, quello tra l'allenatore toscano e il suo presidente Lotito, ripartito nel segno dei passi sbagliati, in partenza un calciomercato estivo bloccato senza che il diretto interessato, pronto a tornare in panchina, lo sapesse.

Il concetto della notte speciale vissuta per Lazio-Milan è trasparso chiaramente anche dalle parole in conferenza stampa post-partita di Sarri. Ha detto il tecnico biancoceleste, a tal proposito: "Questa è una partita che ricorderò e non per il risultato. Dal punto di vista emozionale è stata sicuramente una serata particolare, poi anche il risultato indubbiamente fa piacere". Forse, questo sentimento, è proprio ciò che cercava il tifo della Lazio.