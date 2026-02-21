Sul rosso a Kalulu interviene anche il Ministro Abodi: "Non comprendo la scelta della Figc"

(ANSA) - MILANO, 21 FEB - La scelta della Federcalcio di non togliere la squalifica al calciatore della Juventus vittima di simulazione, Pierre Kalulu, "la rispetto, ma non la comprendo". Lo ha spiegato il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi, a margine del suo arrivo a Casa Italia. "Perché nel momento in cui diventa evidente, chiaro che c'è stato un errore, che è stato già pagato dal giocatore perché è stato espulso, io mi permetto di dire che forse un po' di coraggio in più sarebbe stato opportuno", ha concluso.

Nella giornata di ieri, infatti, al difensore francese della Juventus non era stata concessa la grazia sportiva richiesta dal club bianconero. A Kalulu non è stata tolta la squalifica in seguito al cartellino rosso rimediato nel derby d'Italia contro l'Inter e per questo dovrà saltare il match contro il Como, in programma tra pochi minuti all'Allianz Stadium a partire dalle ore 15:00.