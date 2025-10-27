Addio Tudor: la sua avventura sulla panchina della Juventus è durata 24 partite. I numeri

Si è conclusa l'esperienza di Igor Tudor sulla panchina della Juventus, manca solamente l'annuncio ufficiale del club bianconero per determinare e rendere effettivo l'esonero del tecnico croato.

Termina dopo appena 24 partite la seconda avventura sulla panchina bianconera di Igor Tudor, che la prima volta però era stato 'semplicemente' vice di Pirlo, per il quale curava soprattutto gli aspetti della fase difensiva. Richiamato come guida tecnica vera e propria lo scorso 23 marzo al posto di Thiago Motta, dopo il devastante uno-due di sconfitte incassate tra Atalanta e Fiorentina (4-0 e 3-0) che rischiava di mettere a repentaglio la qualificazione alla Champions League, Tudor si è rivelato l'uomo giusto per dare una scossa immediata ai bianconeri e raggiungere l'obiettivo, crollando poi però dopo un paio di mesi nel 2025/2026.

Nel mezzo alle due annate c'è stato un Mondiale per Club in cui la Juventus è uscita alla prima sfida a eliminazione diretta, per quanto contro una rivale ostica quale il Real Madrid. Dopo un discreto avvio in questa annata, poi, con tre vittorie nelle prime tre giornate di Serie A, il crollo che ha portato a un digiuno di otto partite tra campionato e Champions League (dove la Juve ha messo assieme appena 2 punti in 3 gare di maxi-girone), con addirittura quattro volte di fila senza segnare. Fatale la terza sconfitta consecutiva, quella di ieri sera per 1-0 contro la Lazio.

I NUMERI DELLA JUVENTUS ALLENATA DA TUDOR

24 partite

10 vittorie

8 pareggi

6 sconfitte

39 gol segnati

29 gol subiti