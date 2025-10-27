Juric: "Kossonou domani giocherà, Lookman molto dentro la squadra. Scamacca? Serve calma"

Tra le tante situazioni che sta vivendo l'Atalanta, una di quelle più complicate è quella di Ademola Lookman, ancora a secco di gol dopo un'estate tormentata. Oggi però pare aver ritrovato lo smalto migliore, come sottolineato da Ivan Juric, allenatore della Dea, che in conferenza stampa ha parlato così del nigeriano alla vigilia del match contro il Milan: "Vedo un ragazzo molto dentro la squadra: penso che queste 4/5 partite hanno visto un'Atalanta che ha creato una ventina di occasioni, ma manca soltanto il goal: visto anche quello che ha dimostrato in questi anni".

Come stanno Kolasinac e Scamacca?

"Sono contento per come sta crescendo Kolasinac, ma non è ancora pronto per giocare. Scamacca? Vorrei farlo giocare, ma serve avere calma quando un giocatore rientra da un brutto infortunio".

Kossounou sarà della partita?

"Penso che giocherà domani dall'inizio. L'ho preservato per via dell'infortunio che ha avuto, ma sono soddisfatto di quello che ha dimostrato contro lo Slavia Praga: sicuramente giocherà".

