La Juventus caccia Tudor dopo 8 giornate: eguagliato esonero più tardivo nella Serie A moderna

Con la separazione professionale tra la Juventus e il suo allenatore Igor Tudor è arrivato anche il primo esonero della Serie A 2025/2026, alla giornata numero 8. Eguagliato in tal senso il precedente primato di avvio più lunghi senza cambi di guida tecnica nella storia del massimo campionato italiano da quando questo è a 20 squadre. Non era infatti mai accaduto che dopo le prime 80 partite dal 2004/05 nessun club della Serie A non avesse ancora cambiato il proprio allenatore.

E anche questa volta, infatti, questo record ha tenuto, con Tudor che ha pagato la sconfitta di ieri sera per 1-0 della sua Juventus sul campo della Lazio venendo sollevato dal suo ruolo dai bianconeri. Resiste quindi, limitandosi a una coabitazione con questo di Tudor da parte della Juventus a inizio 2025/26, il precedente primato di esonero più tardivo nel campionato di Serie A a 20 squadre che apparteneva a Massimo Rastelli, che era stato sollevato dalle sue mansioni dal Cagliari proprio al termine dell'8^ giornata di quella Serie A.

QUANDO LA JUVENTUS HA ESONERATO PER PRIMA IN SERIE A

1963/1964: Amaral esonerato per primo il 30 settembre '63

1969/1970: Carniglia esonerato per primo il 23 ottobre '69

2025/2026: Tudor esonerato per primo il 27 ottobre '25