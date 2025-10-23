Atalanta ancora senza gol, De Ketelaere: "Altra prova dominante, un grande peccato"

E' deluso Charles De Ketelaere, mvp della sfida pareggiata dall'Atalanta contro lo Slavia Praga nella terza giornata di Champions League. Il belga, dopo aver ritirato il premio dalla UEFA, ha così parlato ai canali ufficiali del club: "Preferirei vincere e prendere i 3 punti. E' un grande peccato, c'è stata un'altra prestazione dominante per segnare anche più reti ma non ci riusciamo. Non segnare poi dà fiducia anche alla squadra avversaria".

Cosa non ha funzionato?

"Hanno concesso spazio nonostante la fisicità, ma avremmo dovuto segnare. E' un peccato, fa male, abbiamo bisogno dei tre punti soprattutto dopo aver fatto una buona prestazione. Non c'è però tempo per la delusione, sabato si torna in campo e poi torneremo a pensare alla Champions".