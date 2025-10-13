Belgio, De Bruyne: "Il primo rigore ci ha aiutato". De Ketelaere: "Mi piace giocare da punta"

Dopo un inizio in salita per aver concesso un gol al Galles in soli 8 minuti, il Belgio si è dato una scossa e una ripulita per raddrizzare la partita a Cardiff (valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026) e con due rigori di De Bruyne, la rete di Trossard e il poker definitivo di Trossard ha chiuso i giochi. Con tanto di primo posto in solitaria nel gruppo J.

Il centrocampista del Napoli, intervenuto nel post-partita, ha commentato: "Avevamo sperato in questo scenario in anticipo. Sapevamo che sarebbero partiti forte. È un peccato andare subito in svantaggio, ma la reazione è stata buona. Quel rigore ci ha aiutato, ma il nostro secondo gol (con Meunier, ndr) è stato molto bello. Abbiamo avuto abbastanza occasioni per segnare di più. Questo doppio confronto, per fortuna, si è concluso bene", le parole riportate da HNL.

Anche Charles De Ketelaere dell'Atalanta ha parlato al termine della gara, dopo essere partito titolare: "Sono soddisfatto. Ero dentro bene nel gioco. In fase di transizione sono riuscito a gestire bene alcuni palloni difficili. Come attaccante ovviamente vuoi segnare, ma se la squadra segna quattro gol in una partita così importante, allora sono soddisfatto. Mi piace giocare da punta qui. C’è tanto calcio intorno a me con Leandro (Trossard, ndr), Kevin (De Bruyne, ndr) e Jeremy (Doku, ndr)".

I risultati di stasera

Galles - Belgio 2-4

8' Rodon (G), 18' rigore De Bruyne (B), 24' Meunier (B), 76' rigore De Bruyne (B), 89' Broadhead (G), 90' Trossard (B)

Irlanda del Nord - Germania 0-1

31' Woltemade (G)

Islanda - Francia 2-2

39' Palsson (I), 63' Nkunku (F), 68' Mateta (F), 70' Hlynsson (I)

Macedonia del Nord - Kazakistan 1-1

54' Karaman (K), 74' Bardhi (M)

Slovacchia - Lussemburgo 2-0

55' Obert (S), 72' Schranz (S)

Slovenia - Svizzera 0-0

Svezia - Kosovo 0-1

32' Asllani (K)

Ucraina - Azerbaigian 2-1

30' Gutsulyak (U), 45'+3 autogol Mykolenko (A), 64' Malinovskyi (U)