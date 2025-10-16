Atalanta, Carnesecchi: "I cambiamenti a volte spaventano, ma siamo felicissimi di Juric"

Il portiere dell'Atalanta Marco Carnesecchi ha parlato a Sky Sport dopo le due gare con la Nazionale ed in vista della ripresa del campionato:

"Abbiamo fatto molto bene fino a qua, ci siamo conosciuti e abbiamo seguito le richieste del mister. Ora rientreremo nel vivo del campionato, sono finiti i tempi delle prove, è tempo di iniziare veramente", ha detto dopo il rientro dal ritiro azzurro.

Come valuta l'impatto di mister Juric?

"Mi sta aiutando tantissimo nel gioco coi piedi che è quello che mi mancava, mi fa crescere e mi dà tranquillità anche per rischiare qualcosa di più. Siamo contenti del cambiamento. Nella vita fanno sempre paura i cambiamenti, ma quando arrivano vanno affrontati di petto pensando a quello che sarà e non su quello che è stato o quello che sarà in futuro".

Quali gli obiettivi?

"L'organico della squadra è forte, siamo stati sfortunati con qualche infortunio ma ora molti stanno rientrando in forma. Non abbiamo fretta, come diceva qualcuno i cavalli da corsa si vedono alla fine".