Mutu Academy nuova affiliata della Fiorentina. Il Fenomeno: "È un grande orgoglio"

L'Adrian Mutu Football Academy collaborerà con la Fiorentina. L'annuncio è arrivato nella giornata di ieri e oggi sui social il Fenomeno ha spiegato le sue sensazioni dopo la notizia: "È un grande orgoglio per me. Firenze è una città che porto nel cuore e la Fiorentina è una parte importantissima della mia carriera e della mia vita. Tornare ora a collaborare con questo club, anche in forma diversa, è come chiudere un cerchio e allo stesso tempo aprirne uno nuovo, pieno di entusiasmo".

Com'è nata l'idea?

"L'idea nasce naturalmente, da un dialogo tra persone che condividono la stessa visione del calcio giovanile. Attraverso la mia accademia, stiamo già lavorando in Romania per offrire ai giovani un percorso serio, professionale, vicino agli standard dei grandi club europei. Quando la Fiorentina ha mostrato interesse per una collaborazione formativa, ci siamo trovati subito sulla stessa lunghezza d'onda: valori comuni, attenzione per i giovani e voglia di costruire qualcosa di sostenibile".

Di che cosa si tratta?

"L'accordo prevede cambiamenti tecnici, stage, formazione per allenatori e osservazione dei giovani talenti. Alcuni dei ragazzi della mia accademia avranno la possibilità di allenarsi e mostrare le loro abilità al Viola Park, e la Fiorentina potrà guardarli da vicino. È un partenariato che guarda al futuro, allo sviluppo reciproco".

Vuole aiutare i giovani rumeni attraverso la sua esperienza?

"Esatto. Ero un ragazzo con un sogno e so quanto significa avere qualcuno che crede in te. Oggi voglio essere quel "qualcuno" per i giovani rumeni. Ho avuto la fortuna di giocare al massimo livello e imparare tanto; ora sento il dovere di restituire il calcio e i ragazzi che lo amano".