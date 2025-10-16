Carnesecchi: "Gattuso ci fa giocare con il sorriso. Playoff? Siamo ansiosi, non vediamo l'ora"

Marco Carnesecchi, portiere dell'Atalanta, nel corso della sua intervista ai microfoni di Sky Sport ha parlato anche della Nazionale e di Gennaro Gattuso: "Il mister ha cambiato proprio l'idea generale, ci fa stare bene e giocare con il sorriso, che penso sia una delle cose più complicate in un momento del genere. Siamo pienamente fiduciosi".

Passerete quasi sicuramente dai playoff.

"Ci saranno due partite complicate a marzo, ma c'è un'altra sosta nella quale potremo allenarci, stare insieme e giocare insieme, che è una cosa che serve visto che in Nazionale ci si vede poco. Arriveremo a marzo ben preparati, non vediamo l'ora, siamo ansiosi, anche perché vogliamo strappare un biglietto per andare ai mondiali, è da un po' che non ne facciamo parte e siamo vogliosi di questo".

Fare il secondo a Donnarumma è dura?

"Quando si ha il più forte del mondo bisogna alzare le mani e aiutarlo a far bene. Quando sta bene non ha rivali, lo sappiamo tutti e quindi è anche compito nostro, non solo mio, farlo stare sereno e tranquillo. Penso che il bene comune del Paese è lo stesso di tutti. Chiunque giochi non deve esserci invidia, bisogna solo stare bene insieme e far sì che gioisca tutta Italia".