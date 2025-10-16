Salernitana, Ferraris: "Noi e il Catania meritiamo categorie superiori, siamo carichi"

In occasione dell'incontro con i tifosi avvenuto presso lo store "Casa Salernitana", l'attaccante granata Andrea Ferraris ha dichiarato quanto segue: "Siamo carichi per la partita di domenica, non ci impressiona giocare davanti a 20mila spettatori perchè, con l'Arechi, siamo abituati a scendere in campo dinanzi a tanta gente. Per un calciatore sono le partite più belle. Non sarà una sfida determinante, siamo appena alla decima giornata. Stiamo seguendo le indicazioni del nostro allenatore, trequartista o attaccante conta poco perchè sono totalmente a disposizione.

Speriamo di poter ottenere un grande risultato, lo meritano i nostri sostenitori che ci stanno dando una grossa carica. La cosa certa è che Salernitana e Catania sono due realtà che non c'entrano nulla con questa categoria e meriterebbero palcoscenici. Al Massimino ho già vinto col Pescara".