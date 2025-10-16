Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Bilancio Juventus, tutte le novità. Il Milan perde Rabiot: le top news delle 22

Bilancio Juventus, tutte le novità. Il Milan perde Rabiot: le top news delle 22
© foto di www.imagephotoagency.it
Alessio Del Lungo
Oggi alle 22:00Serie A
Alessio Del Lungo

Nel lungo comunicato da parte della Juventus dopo l'approvazione del bilancio, emergono moltissimi dettagli, come quelli relativi al costo dei tesserati: "I costi per il personale tesserato dell’esercizio 2024/2025 ammontano a € 220,3 milioni, in diminuzione di € 18,7 milioni rispetto all'esercizio precedente a seguito degli effetti della Campagna Trasferimenti, che ha comportato riduzioni nelle retribuzioni del personale tesserato, nei compensi per calciatori temporaneamente trasferiti e nelle incentivazioni all'esodo. A testimonianza delle incisive azioni di razionalizzazione strutturale dei costi attuate negli ultimi anni, il costo del personale tesserato è in riduzione per il quinto anno consecutivo. I diritti pluriennali alle prestazioni sportive dei calciatori al 30 giugno 2025 ammontano a € 323,5 milioni, in aumento di € 48,9 milioni rispetto all'esercizio al 30 giugno 2024 per effetto di investimenti netti pari a € 173,8 milioni, parzialmente compensati da ammortamenti e svalutazioni per € 124,9 milioni".

Resi noti pure i costi dei principali acquisti dell'estate: sono 32 milioni per Francisco Conceicao - che si sommano ai 10 pagati di prestito nella scorsa stagione, fra i 7 iniziali e i 3 per il bonus qualificazione Champions - che portano la cifra a 42 milioni in totale. 14,5 per Zhegrova (più 3 di bonus) e 12,5 milioni - alla firma - per Jonathan David, svincolato di lusso che ha firmato un contratto di 5 stagioni per 12 milioni lordi annui. Openda invece è costato 3,25 milioni di prestito e, qualora dovesse maturare il riscatto, i bianconeri dovranno versarne altri 42,75. Paragrafo a parte per Joao Mario, arrivato "a fronte di un corrispettivo fisso di € 11,4 milioni. Le operazioni comportano un conguaglio monetario a favore di Juventus - basato sul differenziale dei corrispettivi fissi e di taluni oneri accessori - pari a ca. € 3 milioni".

Tra le pieghe del bilancio della Juventus ci sono anche le cessioni effettuate dall’inizio della stagione a ora. 15 i milioni percepiti dalla cessione di Alberto Costa, 13 per Nicolò Savona che mette a bilancio una plusvalenza di 11,85 milioni, 9,4 per Mbangula che si porta dietro 7,6 di plusvalenza, 3,5 per Tiago Djalò, con una plusvalenza a 1,4 milioni. Poi c’è Timothy Weah, ceduto a 15,4 milioni. Da valutare anche i trasferimenti in prestito. Nico Gonzalez è stato venduto a 0,95 milioni più 32 di riscatto, mentre Douglas Luiz 2,85 milioni più 25 di riscatto.

Sono stati riportate anche acquisti e cessioni del 2024-2025: Koopmeiners è costato 51,3 milioni di euro più premi per un ammontare di 6 milioni, di cui 0,75 già maturati nella scorsa stagione. Gonzalez a quota 33 più 5 (0,25 maturati), Kelly per 17,6 milioni più 6,5 di bonus (1,2 milioni già maturati), Thuram a 20 più 5 milioni (0,45 già maturati), Di Gregorio a 18 più 2 milioni (0,5 già maturati), Kalulu 13,6 più 3,2 di bonus, Oliveira 12,5 - più 2,5 - e Cabal a 11, più 2 milioni. C'è anche Adzic, pagato 5,23 milioni in totale incluso i risultati sportivi raggiunti. Le cessioni: Matias Soulé 25,6 milioni più 4 di bonus (0,5 già maturati), Donny Huijsen 15,2 più 3 di bonus già raggiunti e 3,9 milioni per la rivendita, 14,1 per Fagioli e 2,5 di bonus, 14 per Samuel Iling e 3 di bonus (1 maturato), 17 per Rovella, 8 per Barrenechea e 3 di bonus (1 maturato), 7,2 per Kaio Jorge, 3,5 per Nicolussi Caviglia più 2 di bonus, 13 per Kean più 5 (0,75 maturati) 2 milioni per Muharemovic, 1,5 per Sekulov, 4 per Pellegrini, 2 milioni per Barbieri più 0,3 di bonus già maturati, 12 milioni per Chiesa più 3 di bonus, 1,5 per Felix Correia.

La Juventus, oltre al bilancio della stagione sportiva 2024/2025, ha pubblicato anche la lista dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della società. Presenti il nuovo uomo mercato Damien Comolli così come Gianluca Ferrero, per il quale è stata proposta la conferma come presidente. Non figura invece più tra i nomi quello dell'ormai ex amministratore delegato Maurizio Scanavino.

Non arrivano buone notizie per il Milan: Adrien Rabiot è stato sottoposto a risonanza magnetica per il problema al polpaccio sinistro riportato in nazionale: l’esame ha evidenziato una lesione del muscolo soleo. Il calciatore sarà rivalutato tra una decina di giorni. Pervis Estupinan ha proseguito le terapie alla caviglia sinistra necessarie per i postumi della distorsione rimediata in nazionale e poi ha svolto un lavoro di corsa sul campo. Alexis Saelemaekers si è allenato individualmente sul campo, il recupero procede positivamente. Christian Pulisic sosterrà un controllo ai muscoli flessori della coscia destra nella giornata di domani.

Atalanta di nuovo in campo a Zingonia per continuare nella preparazione della sfida contro la Lazio. Una partita in cui il tecnico Ivan Juric recupererà ben 5 giocatori, rispetto alla sfida contro il Como prima della sosta. Nello specifico si tratta di De Roon, che ha scontato la squalifica, e di Scamacca, Scalvini, Zalewski e De Ketelaere. Alla seduta pomeridiana hanno preso parte anche i reduci dalle Nazionali, compresi Samardzic e Lookman, mentre hanno proseguito nei rispettivi percorsi di recupero 4 giocatori: Bakker ha svolto terapie, Kossounou e Bellanova lavoro individuale sul campo. Per Kolasinac, invece, allenamento integrato con l'Under 23.

C'è un'ultima piccola speranza di vincere il girone verso il Mondiale! Chi farà parte del nuovo ciclo dell'Italia di Gattuso? Proviamo a iniziare a immaginare una rosa azzurra, tra conferme e nomi nuovi
