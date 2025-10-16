Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Frosinone, Ghedjemis è l'MVP di settembre della Serie BKT

Frosinone, Ghedjemis è l'MVP di settembre della Serie BKT
Daniel Uccellieri
Oggi alle 19:49Serie B
Daniel Uccellieri

Farès Ghedjemis è stato votato miglior giocatore del mese di settembre della Serie BKT, aggiudicandosi il Trofeo MVP istituito da BKT, title sponsor del campionato, e riconosciuto ufficialmente dalla Lega Serie B.

L’attaccante del Frosinone inaugura così al meglio la stagione 2025/2026, conquistando per la seconda volta in carriera il prestigioso premio, dopo la prima affermazione nel marzo scorso.

La scelta è stata frutto dei voti congiunti dei giornalisti di DAZN, broadcaster ufficiale del campionato, di Stats Perform e di Luca Leoni, Host e Project Manager di Espresso Cadetto.

Ghedjemis verrà premiato in occasione del match Frosinone-Monza, valido per l’8a giornata della Serie BKT, nel corso del cerimoniale pre-gara.

Le statistiche Opta confermano l’impatto decisivo del calciatore giallazzurro nel mese di settembre: 4 presenze totalizzate, mettendo a referto 3 gol e 1 assist, impreziositi dal numero di occasioni create (10), tiri totali (11) e nello specchio (4). Un apporto offensivo da assoluto protagonista, testimoniato anche dal dato sui dribbling: nel periodo considerato, è nella top 3 (13) tra i calciatori che ne hanno tentati almeno 10 nei cinque maggiori campionati europei e rispettive seconde divisioni, riuscendo ad effettuarne 10 (77%), il migliore della Serie BKT.

Ghedjemis nasce come ala destra, ma la sua versatilità gli consente di svariare su tutta la trequarti offensiva. È dotato di agilità e buona tecnica, fondamentali che gli permettono di essere pericoloso nell’uno contro uno, creando superiorità numerica, ma anche di offrire opportunità ai compagni grazie alla propria visione di gioco. Arrivato al Frosinone nel gennaio 2024, sta disputando la sua seconda stagione completa e ha già migliorato i numeri totalizzati in quella passata.

