Tether: "La Juventus non è solo una squadra, ha il potenziale più alto del pianeta"

Dimitri Conti
Oggi alle 21:38Serie A
Dimitri Conti

Nella Juventus è sempre più centrale il ruolo del nuovo azionista di minoranza Tether, che allo stato attuale detiene l'11,5% delle azioni societarie del club bianconero e per la prima volta ha potuto nominare due propri consiglieri.

La stessa Tether ha diffuso un comunicato: "Tether è lieta di annunciare di aver ufficialmente presentato due candidati per la nomina nel Consiglio di Amministrazione (CdA) della Juventus Football Club. Come dichiarato in più occasioni, Tether è impegnata a diventare una forza positiva di cambiamento all’interno del Club, un’ambizione racchiusa nel nostro principio guida: Make Juventus Great Again. La Juventus non è solo una squadra di calcio; è un’istituzione globale con una base di tifosi appassionata e unica che si estende su più continenti. Dall’annuncio del nostro investimento nel Club, Tether ha ascoltato attentamente le voci dei tifosi italiani e di tutto il mondo, ricevendo suggerimenti, feedback e richieste preziose di un coinvolgimento più profondo. Abbiamo proposto delle modifiche da sottoporre al voto in assemblea per apportare alcuni cambiamenti allo statuto e adottare un modello di governance aziendale e di rappresentanza delle minoranze tra i migliori al mondo".

Prosegue e conclude la nota di Tether: "Crediamo che la Juventus abbia il più alto potenziale tra tutti i club calcistici del pianeta. Realizzare tale potenziale richiede il rafforzamento del legame con i tifosi, l’apertura alle opportunità globali e la leadership nell’uso delle nuove tecnologie e dei media, per eguagliare o superare gli altri top club. Tutto parte dai tifosi. Senza un legame forte e duraturo con il proprio pubblico, il successo non può essere sostenibile. Per questo motivo, Tether è orgogliosa di nominare il dottor Francesco Garino come nostro primo candidato per il Consiglio di Amministrazione. Francesco è un tifoso juventino da sempre, nato, cresciuto e residente a Torino. Eccelle nel campo medico, è rinomato in Italia e all’estero, e incarna la lealtà, l’intelligenza e la dedizione del Popolo Bianconero – un vero Juventino DOC da 50 anni. Presente nei momenti di gloria e in quelli difficili, sempre sugli spalti, e fermamente convinto nel motto: “Fino alla Fine.” Francesco rappresenta i tifosi, e con lui avranno finalmente una voce diretta ai massimi livelli del Club. Come secondo candidato, proponiamo Zachary Lyons, Vice Chief Investment Officer di Tether, per supportare lo sviluppo finanziario e strategico del Club insieme a Francesco. Paolo Ardoino, CEO di Tether, e Juan Sartori, Vicepresidente dei Progetti Strategici, continueranno a guidare il processo decisionale e le iniziative strategiche in corso con la Juventus. Questo rappresenta un ulteriore passo nella missione di Tether di contribuire a riportare la Juventus al suo legittimo posto al vertice del calcio mondiale, con i suoi tifosi al centro di questo percorso".

