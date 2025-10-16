TMW Radio Bisoli: "Spero che il Cosenza lotti per la B. Perugia? È subentrata la paura"

Ospite dei microfoni di TMW Radio, nel corso della trasmissione 'A Tutta C', Pierpaolo Bisoli, ha analizzato il momento del Cosenza, ritornato in alto dopo un avvio difficile, e del Perugia reduce, invece, da sei sconfitte consecutive:

"Cosenza in grado di competere per la vetta? "Io ci spero, perché è una piazza che merita la Serie B. So cosa vuol dire allenare lì: c’è passione, vivono di calcio. Ha iniziato con un po’ di handicap, poi si è sistemato. Buscè ha trovato la squadra giusta, ora sono nelle prime tre posizioni. Hanno fatto un passo falso domenica in casa, ma credo che possano lottare per la vetta. Certo, davanti ci sono corazzate come Catania e Salernitana, due squadre molto, ma molto importanti, che potrebbero tranquillamente fare la Serie B. Sarà un girone difficile, ma io ci spero: a Cosenza ho lasciato buoni ricordi e conosco il calore della piazza.

Perugia? Quando parti con altri obiettivi e poi ti ritrovi invischiato in basso, subentra la paura. La piazza è molto esigente: io l’ho vissuta sia da calciatore che da allenatore, e quando senti quella pressione di dover vincere sempre, non è facile. Ora c’è un allenatore esperto: spero che riescano a riprendersi, ma è un momento di grande difficoltà. Li ho visti in una partita persa in casa con il Rimini, e mi sono sembrati in difficoltà mentale e fisica. Ci vuole compattezza e tranquillità per venirne fuori, perché quando sei giù è dura risalire la china. Però c’è ancora tempo: se piazza, squadra e società si uniscono, possono farcela. Quel girone, in fondo, non è così proibitivo per risalire".