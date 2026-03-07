TMW Atalanta, un occhio al futuro: Palladino convocherà per la prima volta il 19enne Levak

È tempo di spiccare il volo. Non lontano dall'Atalanta, anzi in prima squadra: Sergej Levak, centrocampista classe 2006 strappato alla Roma U20 proprio la scorsa estate, verrà convocato da Raffaele Palladino. Secondo le informazioni raccolte da TuttoMercatoWeb, il ragazzo sarà al fianco di De Roon e compagni per la prima volta in carriera, nella speranza di guadagnarsi l'esordio da sogno tra i "grandi" in occasione della sfida odierna (ore 18) contro l'Udinese.

Salvatore Bocchetti, allenatore dell'U23 della Dea, lo ha messo in luce finora in stagione nel Girone C di Serie C: 5 reti personali a soli 19 anni e l'etichetta di centrocampista con più reti nel suo raggruppamento. Con doti tecniche simili a quelle che hanno contraddistinto la carriera illustre di Nemanja Matic, Levak gode della fiducia totale della società Atalanta. Il club orobico ha creduto in lui e appunto sette mesi fa ha completato lo "scippo" dalla Roma per assicurarsi il talento croato.

Come raccontato in precedenza, il prodotto delle giovanili dell'Osijek (club croato) era stato inseguito dall'Inter U23 e pure dal Bayern Monaco. Prova inconfutabile di quanto Levak facesse già parlare di sé prima di approdare nell'universo Atalanta. Oggi però potrebbe avere l'occasione unica di debuttare sotto la guida di Palladino e al fianco di top player dell'Atalanta, in lotta serrata con Juventus e Como per un posto nella prossima Champions League.