Atalanta, Palladino dopo il successo di Lecce: "La scalata continua, ora 2 mesi importanti"

Raffaele Palladino, tecnico dell'Atalanta, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il bel successo sul campo del Lecce. Ecco le sue parole:

"Una bella vittoria, una bella soddisfazione. Sono contento della prestazione dei ragazzi. Le partite dopo gli impegni delle nazionali non è mai facile. Giornata calda, una delle prime. C'erano tante insidie dietro questa partita ma mi è piaciuto l'atteggiamento dei ragazzi. Ho visto grande partecipazione da parte di tutti e complimenti ai ragazzi, non era semplice ricompattarci dopo la sosta".

Corsa all'Europa che conta che prosegue

"Sappiamo che sono importanti gli ultimi due mesi. Mancano 7 partite, sono tutte finali adesso e abbiamo degli scontri diretti che determinano ovviamente il raggiungimento di una posizione alta in classifica. Era importante staccare quelle dietro ed è importante agganciarci a quelle sopra. Continuiamo così, la scalata continua e non dobbiamo mollare un centimetro. I ragazzi ci sono, hanno l'atteggiamento giusto".