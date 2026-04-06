Atalanta, Palladino e il quarto posto: "L'ambizione c'è. Stiamo facendo qualcosa di straordinario"

Raffaele Palladino, tecnico dell'Atalanta, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Lecce al Via del Mare per 3-0: "Le partite dopo gli impegni delle Nazionali, specie per squadre come noi che avevamo fuori 14-15 giocatori, sono complicate. Lavori con pochi calciatori, ne avevamo sette, e poi rientrano alla spicciolata. Le insidie c'erano, il Lecce voleva fare punti, ma a parte i primi 10 minuti, dove eravamo lenti, siamo usciti bene, con maturità. Mi è piaciuta la squadra, i subentrati hanno fatto la differenza e sono contento della prestazione. Questa era la prima di otto finali, abbiamo staccato quelle dietro e abbiamo messo fiato sul collo a quelle davanti. Non abbiamo ancora fatto niente, mancano sette partite e la semifinale di coppa Italia. Daremo tutto fino alla fine".

Il quarto posto è ancora possibile?

"Quello che stiamo facendo è straordinario, quattro mesi e mezzo fa eravamo tredicesimi, ora siamo lì. Non so a quale coppa ci qualificheremo, aspettiamo un passo falso di qualcuno e daremo tutto. Vorrei dire alla squadra, a fine campionato, di essere felice di aver dato tutto".

Avete l'ambizione di provare a fare qualcosa di bellissimo in questo finale di stagione?

"L'ambizione c'è, in settimana ho chiesto ai ragazzi, visto che in questo periodo dove si tende a fare meno con il caldo, di fare di più. L'intensità e l'atteggiamento saranno importanti, possiamo fare qualcosa di straordinario dopo aver recuperato tanti punti".

Ha lavorato anche per risollevare il morale degli italiani dopo la mancata qualificazione al Mondiale?

"Abbiamo fatto tanti colloqui anche individuali. Dietro i calciatori ci sono gli uomini. Non parlo solo degli italiani, visto che ci sono anche Djimsiti e Zalewski. Devi dargli fiducia, anche con battute e scherzi. Dobbiamo concentrarci al 100% con l'Atalanta e dare tutto fino alla fine".