Atalanta da Champions con Palladino, lo dicono i numeri: 40 punti in 20 partite di Serie A

L'Atalanta riprende la sua marcia, infila un bel tris sul campo del Lecce ed esce dal Via del Mare con in tasca tre punti in più, grazie allo 0-3 ottenuto sul rettangolo da gioco dei salentini. Si conclude al meglio la partita numero 20 di Serie A per Raffaele Palladino alla guida dell'Atalanta, con il tecnico di Mugnano che grazie al successo odierno irrobustisce un cammino già di suo fino a qui molto positivo.

Sono infatti 40 i punti messi insieme dall'Atalanta nelle 20 partite sotto la guida di Raffaele Palladino, contro i 13 fatti nelle prime 11 gare con Juric. La differenza nella media punti è impressionante: l'attuale Dea viaggia a 2 di media a partita, contro gli 1.18 di quella precedente. E la squadra, ereditata al 13° posto, si trova adesso in 7^ piazza, a -5 dalla Champions League. Un cambio di passo evidente, ma che trova supporto anche nei numeri, dietro ai quali si trovano due Atalanta differenti.

Tanto corre la sua Atalanta, che pure lo stesso Palladino ha speso qualche parola sul grande ritmo della Dea e sulle velleità di raggiungere la Champions che ancora conservano nella sponda nerazzurra di Bergamo: "Quello che stiamo facendo è straordinario, quattro mesi e mezzo fa eravamo tredicesimi, ora siamo lì. Non so a quale coppa ci qualificheremo, aspettiamo un passo falso di qualcuno e daremo tutto. Vorrei dire alla squadra, a fine campionato, di essere felice di aver dato tutto".