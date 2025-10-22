Atalanta-Slavia Praga, le formazioni ufficiali: ancora Bernasconi titolare sulla fascia sinistra

Mister Ivan Juric sceglie il tridente composto da Ketelaere, Kristoc e Lookman per la sfida casalinga di Champions League della sua Atalanta contro lo Slavia Praga: nel 3-4-2-1 scelto dal tecnico croato trova ancora spazio il giovane Bernasconi a sinistra e Zappacosta a destra, mentre De Roon ed Ederson comporranno la cerniera di centrocampo. In difesa invece ha un'occasione Kossounou al fianco di Djimsiti e Hien, in porta sempre Carnesecchi. Queste le formazioni ufficiali di Atalanta-Slavia Praga:

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Kossounou, Djimsiti, Hien; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Lookman; Krstovic.

A disposizione: Rossi, Sportiello, Musah, Sulemana, Pasalic, Scamacca, Samardzic, Bellanova, Brescianini, Zalewski, Ahanor, Maldini.

Allenatore: Juric.

Lo Slavia Praga si schiera con un 4-3-3: la difesa, guidata dai centrali Vicek e Zima, è protetta da un centrocampo fisico e dinamico con Dorley e Zafeiris in mediana. L'attacco si affida alla punta Chory, supportato da una linea di trequartisti veloci e creativi come Kusej e Provod, che assicurano ampiezza e pericolosità offensiva.

SLAVIA PRAGA (4-3-3): Markovic; Boril, Vicek, Zima, Mbodji; Dorley, Zafeiris, Moses; Kusej, Provod; Chory.

A disposizione: Stanek, Rezek, Chaloupek, Cham, Hashioka, Sanyang, Chytil, Sadilek, Prekop, Jelinek, Kovar, Sloncik.

Allenatore: Trpisovsky.

