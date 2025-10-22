Bologna, Niccolini: "Qui per fare la nostra partita. Contenti del gran lavoro delle punte"

Daniel Niccolini, vice di Vincenzo Italiano, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida di Europa League contro il FCSB: "Il nostro pubblico ci spinge sempre al massimo, come dicevo prima venire a giocare in Europa a livello ambientale non è mai facile. Siamo venuti qui per fare la nostra partita, imporre il nostro calcio e portare a casa qualche punto".

Come arriva per voi questa partita?

"La formula attuale ti constringe a cercare di fare punti sempre: penso che stiamo bene, stiamo esprimendo un buon calcio e abbiamo recuperato tutti gli effettivi tranne Immobile. Rowe? Ha qualità importanti e si sta allenando bene dopo un periodo di adattamento normale per chi arriva dall'estero, vedremo cosa fare con il mister".

Dalle punte vi aspettate qualcosa in più?

"Secondo me gli attaccanti fanno un grandissimo lavoro, sia Dallinga che Castro, arriveranno i gol anche per loro. In questo momento qua siamo ad buon punto, stiamo facendo bene. Stasera mi sentirò con il mister e faremo la formazione".

Come sta il mister?

"Meglio, sta rispondendo bene alle cure e vediamo per quanti giorni dovrà rimanere ricoverato. Ho un gruppo di ragazzi molto intelligente e che ha rispetto per la figura mia e di tutto lo staff".