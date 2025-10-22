Mantova, tegola Mantovani in difesa: lesione al polpaccio e 2025 terminato in anticipo
Il Mantova dovrà fare a meno per diverso tempo del difensore centrale Valerio Mantovani. La risonanza magnetica a cui si è sottoposto, a seguito dei problemi muscolari che lo condizionano da qualche tempo, ha infatti evidenziato una seria lesione del polpaccio che lo costringerà a restare fermo fino a fine 2025 con il girone d'andata ormai compromesso come riferisce Tuttomantova.it.
Il classe '96, che aveva saltato la sfida contro il SudTirol nello scorso turno, sarà assente per una decina di gare e rientrerà dunque solo nel 2026 creando una vera e propria emergenza in casa virgiliana visto che il tecnico Davide Possanzini dovrà fare a meno anche di Mullen, anche lui per noie muscolari accusate nelle ultime ore, e con Castellini in dubbio che si proverà a recuperare per la sfida contro il Bari.
