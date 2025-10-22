SudTirol, prosegue l'emergenza in difesa: Pietrangeli soffre di pubalgia. La nota del club
Il SudTirol con una nota ufficiale ha aggiornato i tifosi sulle condizioni di quel Nicola Pietrangeli che aveva saltato anche la scorsa gara. Il calciatore soffre infatti per una pubalgia che potrebbe costringerlo a restare fuori ancora qualche tempo prolungando l'emergenza difensiva della formazione di Castori che però dovrebbe recuperare, oltre a Raphael Kofler, che ha scontato il turno di squalifica, anche Frederic Veseli e Hamza El Kaouakibi in vista delle prossime sfide. Di seguito il comunicato del club altoatesino:
"In relazione a quanto indicato dallo staff medico dell’FC Südtirol, si comunica il seguente aggiornamento relativo alla prima squadra.
Nicola Pietrangeli è alle prese con una sindrome pubalgica. Il calciatore sta proseguendo un programma riabilitativo personalizzato".
