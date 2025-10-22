Strisce arancio-bleu e Leonessa sul cuore. L'Union Brescia ritorna alle origini

Ritorno al passato in casa Brescia, anzi Union Brescia, che ha presentato quest'oggi la terza maglia per questa stagione. Si tratta di una divisa a strisce verticali arancio-blu che ricorda la prima maglia vestita dal club lombardo nel 1911. Questo il comunicato del club:

"Oggi Union Brescia ha aperto il sipario sul nuovo official third kit, svelato nella splendida cornice del Teatro Grande di Brescia — un luogo simbolo della città, che ci ha accolti grazie alla preziosa collaborazione con la Fondazione del Teatro Grande, per un incontro unico tra arte e sport.

Un vero ritorno alle origini, alla storia del calcio bresciano. Il design richiama infatti la prima storica divisa del 1911, anno in cui nacque il “fòbal” a Brescia, frutto della fusione di diverse realtà sportive locali dell’epoca. A certificare il filo diretto con la storia, la presenza di un ospite speciale: Stefano Bonometti, il calciatore con più presenze con la maglia biancoazzurra, ancora ricordato dai tifosi come “Il capitano tra i capitani”. Anche la scelta degli altri testimonial non è casuale: Davide Balestrero, il capitano del nuovo corso del calcio bresciano; Alessandro Mercati, centrocampista di lavoro, con una coscienza istintiva fatta di agonismo e intensità, proprio come piace ai bresciani doc; Alessandro Pilati e Andrea Cisco, che con i loro numeri di maglia affiancati ci riportano indietro nel tempo alla fatidica data del 1911.

A strisce “arancio-bleu”, come recitò per la prima volta nel il 18 giugno 1912 il giornale “La Sentinella Bresciana”, con colletto alto e la Leonessa sopra il cuore, la nuova maglia celebra le nostre radici e il legame che unisce passato, presente e futuro. Centoquattordici anni fa, quella stessa combinazione di colori rappresentava identità e orgoglio cittadino: oggi rivive in chiave moderna, come simbolo di continuità tra tradizione e innovazione.

Il debutto del third kit sarà nel match di sabato contro l’AlbinoLeffe, per dare vita a una nuova pagina della nostra storia.

Come da tradizione, Union Brescia ha scelto di autoprodurre interamente la divisa, valorizzando il lavoro degli artigiani locali: materiali 100% Made in Italy e manodopera 100% Made in Brescia per un tessuto elastico, anallergico e a rapida asciugatura. Un capo che garantisce comfort e performance, ma soprattutto rappresenta un manifesto d’identità e appartenenza.

Inoltre, in occasione delle festività natalizie, sarà realizzata una versione deluxe del kit in simil-lana, con maniche lunghe, inserti dal gusto vintage e il caratteristico colletto allacciato, in omaggio allo stile dell’epoca. Come da tradizione, il goalkeeper kit sarà invece total black, anch’esso a maniche lunghe, impreziosito dalla leonessa d’oro sul petto".