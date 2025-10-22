Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Strisce arancio-bleu e Leonessa sul cuore. L'Union Brescia ritorna alle origini
Tommaso Maschio
ieri alle 21:19
Tommaso Maschio

Ritorno al passato in casa Brescia, anzi Union Brescia, che ha presentato quest'oggi la terza maglia per questa stagione. Si tratta di una divisa a strisce verticali arancio-blu che ricorda la prima maglia vestita dal club lombardo nel 1911. Questo il comunicato del club:

"Oggi Union Brescia ha aperto il sipario sul nuovo official third kit, svelato nella splendida cornice del Teatro Grande di Brescia — un luogo simbolo della città, che ci ha accolti grazie alla preziosa collaborazione con la Fondazione del Teatro Grande, per un incontro unico tra arte e sport.

Un vero ritorno alle origini, alla storia del calcio bresciano. Il design richiama infatti la prima storica divisa del 1911, anno in cui nacque il “fòbal” a Brescia, frutto della fusione di diverse realtà sportive locali dell’epoca. A certificare il filo diretto con la storia, la presenza di un ospite speciale: Stefano Bonometti, il calciatore con più presenze con la maglia biancoazzurra, ancora ricordato dai tifosi come “Il capitano tra i capitani”. Anche la scelta degli altri testimonial non è casuale: Davide Balestrero, il capitano del nuovo corso del calcio bresciano; Alessandro Mercati, centrocampista di lavoro, con una coscienza istintiva fatta di agonismo e intensità, proprio come piace ai bresciani doc; Alessandro Pilati e Andrea Cisco, che con i loro numeri di maglia affiancati ci riportano indietro nel tempo alla fatidica data del 1911.

A strisce “arancio-bleu”, come recitò per la prima volta nel il 18 giugno 1912 il giornale “La Sentinella Bresciana”, con colletto alto e la Leonessa sopra il cuore, la nuova maglia celebra le nostre radici e il legame che unisce passato, presente e futuro. Centoquattordici anni fa, quella stessa combinazione di colori rappresentava identità e orgoglio cittadino: oggi rivive in chiave moderna, come simbolo di continuità tra tradizione e innovazione.

Il debutto del third kit sarà nel match di sabato contro l’AlbinoLeffe, per dare vita a una nuova pagina della nostra storia.

Come da tradizione, Union Brescia ha scelto di autoprodurre interamente la divisa, valorizzando il lavoro degli artigiani locali: materiali 100% Made in Italy e manodopera 100% Made in Brescia per un tessuto elastico, anallergico e a rapida asciugatura. Un capo che garantisce comfort e performance, ma soprattutto rappresenta un manifesto d’identità e appartenenza.

Inoltre, in occasione delle festività natalizie, sarà realizzata una versione deluxe del kit in simil-lana, con maniche lunghe, inserti dal gusto vintage e il caratteristico colletto allacciato, in omaggio allo stile dell’epoca. Come da tradizione, il goalkeeper kit sarà invece total black, anch’esso a maniche lunghe, impreziosito dalla leonessa d’oro sul petto".

Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Immagine box laterale di Lorenzo Di Benedetto Juve, zero punti e tanti rimpianti. La squadra è con Tudor e lo ha dimostrato, le parole di Chiellini fanno il resto. Conte, dopo il disastro c'è subito una chance: ma i dubbi sul Napoli riguardano anche il futuro
