Il Picerno corre ai ripari: accordo con l'esperto portiere Marcone. Firmerà un annuale
Il Picerno corre ai ripari dopo un inizio di stagione complicato che lo vede navigare nella zona play out con appena nove punti conquistati in 10 gare e ben tre sconfitte di fila. Come raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb.com è infatti in arrivo l’esperto portiere Richarc Marcone, classe ‘93 reduce dall’esperienza in Serie A con il Parma – dove non è mai sceso in campo – e con un lungo passato in Serie C dove vanta oltre 180 presenze e dove ha vestito, fra le altre, le maglie di Turris, Sorrento, Avellino e Potenza nel Girone C.
Il calciatore ha trovato infatti un accordo fino a fine stagione con la squadra rossoblù e nella giornata di domani svolgerà le visite mediche con il club per poi aggregarsi ai nuovi compagni.
Un innesto d’esperienza in un reparto molto giovane – dove il più ‘vecchio’ è il classe 2003 Elia Suma - per cercare di migliorare una retroguardia che al momento è la peggiore del Girone C con 20 reti subite finora.
