Ufficiale

Pergolettese, è addio col centrocampista Scarsella: risolto il contratto. Il comunicato

Pergolettese, è addio col centrocampista Scarsella: risolto il contratto. Il comunicato
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Tommaso Maschio
ieri alle 20:08Serie C
Tommaso Maschio

Dopo una stagione, in cui ha collezionato 31 presenze con due reti, e qualche mese, in cui non è mai sceso in campo, per l’esperto centrocampista Fabio Scarsella è arrivato il momento di dire addio alla Pergolettese. Il classe ‘89 infatti ha risolto il suo contratto, in scadenza fra un anno, con il club gialloblù come comunica il sito della stessa società lombarda:

"L’U.S. Pergolettese e il giocatore Fabio Scarsella comunicano di aver consensualmente rescisso il contratto in essere. La società nel ringraziarlo per l’impegno profuso in questi mesi, gli augura le migliori fortune per il prosieguo della sua carriera. Fabio Scarsella chiude il suo periodo di attività sportiva in maglia gialloblù con 30 presenze nella scorsa stagione e 2 reti al suo attivo".

