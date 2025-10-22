Ritorno in Serie A più lontano per Sandro Tonali: l'ex Milan rinnova con il Newcastle
Il ritorno in Serie A di Sandro Tonali è un po’ più lontano. Secondo quanto riferito dalla stampa d’oltremanica, il centrocampista italiano ex Milan ha infatti rinnovato il contratto che lo lega al Newcastle, fino al 2029, con un’opzione per un anno aggiuntivo, prassi molto diffusa in Premier League.
L’accordo, spiega la redazione UK di Sky Sports, sarebbe arrivato già durante i dieci mesi iniziali di squalifica per scommesse: Tonali avrebbe dato la sua disponibilità a una riduzione del suo stipendio per venire incontro al club, che a sua volta avrebbe messo sul piatto il prolungamento dell’accordo. Una dimostrazione di fiducia reciproca, in sostanza.
Il rinnovo, come sempre, non comporterà necessariamente la permanenza di Tonali a Newcastle ma, sottolineano in Inghilterra, mette sicuramente i bianconeri in una posizione di forza in vista di eventuali trattative. Non per forza con la Serie A, dove lo segue con interesse la Juventus che però non ha affondato il colpo quest’estate: con le sue prestazioni - recentemente Paul Scholes lo ha definito il miglior centrocampista del campionato, e non parliamo di un analista qualsiasi -, Tonali si è guadagnato diversi estimatori in Premier League.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.