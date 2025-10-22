Panchina Juve, Chiellini: "Vogliamo continuare con Tudor. Dette e scritte cose non vere"

Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha parlato ai microfoni di Sky a pochi minuti dalla sfida contro il Real Madrid e risponde alle domande circa la posizione di Igor Tudor e non solo:

Real Madrid-Juventus evoca bei ricordi, come lo 0-2 del 2008

"Abbiamo avuto tanti ricordi belli, alcuni brutti ma sempre ricordi che rimarranno nel cuore. Ogni partita è diversa e non è paragonabile a quella che ci sarà stasera. Quella dello 0-2 fu una notte magnifica".

Su Tudor

"Si sono scritte e dette cose non vere: Igor è l'allenatore della Juventus e la nostra volontà è continuare con lui. Poi ci sono i confronti come in tutti i club e in tutte le famiglie e a volte capita di non andare d'accordo. Certo, il calendario è stato tosto e potevamo fare qualche punto in più. Ora c'è questa grande partita che esula dalle dinamiche del campionato, poi ci ributteremo sulla Serie A in un ambiente diverso per colmare il gap. Siamo comunque lontani dall'avere quella crisi che viene dipinta fuori".

Sull'impiego di determinati calciatori, come Vlahovic in scadenza o Koopmeiners da valorizzare

"Ovviamente l'allenatore è libero di fare le sue scelte, noi da parte nostra non abbiamo mai parlato di valorizzare o meno un giocatore per questioni contrattuali o no. Tudor ha la massima libertà e il nostro massimo sostegno. Lui sceglie la squadra e speriamo stasera sia quella giusta. Ma l'importante è soprattutto l'atteggiamento, perché questo gruppo ha bisogno di costruire certezze e basi solide. I risultati saranno una naturale conseguenza".