Juventus, Chiellini: "Potevamo fare qualche punto in più. Calendario tosto"
Nel corso dell'intervento ai microfoni di Sky (QUI L'INTERVISTA COMPLETA) Giorgio Chiellini, Director of Football Strategy della Juventus, ha parlato del momento complicato dei bianconeri e delle scelte di Tudor:
Su Tudor
"Si sono scritte e dette cose non vere: Igor è l'allenatore della Juventus e la nostra volontà è continuare con lui. Poi ci sono i confronti come in tutti i club e in tutte le famiglie e a volte capita di non andare d'accordo. Certo, il calendario è stato tosto e potevamo fare qualche punto in più. Ora c'è questa grande partita che esula dalle dinamiche del campionato, poi ci ributteremo sulla Serie A in un ambiente diverso per colmare il gap. Siamo comunque lontani dall'avere quella crisi che viene dipinta fuori".
