Inzaghi: "Spero di regalare ai tifosi il sogno più grande. Ed entrare nella storia del Palermo"

“Spero di entrare anche io nella storia di questo club”. Il tecnico Filippo Inzaghi ha parlato così nel corso della conferenza stampa di presentazione della mostra per i 125 anni del Palermo alla quale hanno partecipato anche il presidente Dario Mirri e il sindaco Roberto Lagalla.

“Qui c’è gente che ha fatto tantissimo per il Palermo, sono molto onorato e mi riempie d’orgoglio essere l’allenatore di questa squadra. - spiega Inzaghi – Abbiamo una società e dei tifosi che non ci fanno mancare nulla. Spero di entrare anche io nella storia del club”.

Il tecnico rosanero poi si concentra sul presente: “Sono appena arrivato e non ho la bacchetta magica, ma la squadra sta lavorando bene anche se sarà difficile e dura. - prosegue ancora Inzaghi come riporta Stadionews.it - Sono convinto che stiamo costruendo qualcosa di importante anche se non so dove ci porterà. Tutti sappiamo qual è il nostro sogno e quello che vorremmo dare alla nostra gente. Spero di regalare ai tifosi il sogno più grande”.