Doppia tegola per il Pescara: Pellacani dovrà operarsi, per Merola altre terapie

Brutte notizie in casa Pescara in vista della sfida contro la Virtus Entella. Il club ha infatti comunicato che sia il difensore Pellacani sia l'attaccante Merola dovranno restare fermi per diverse settimane: il primo infatti dovrà operarsi al ginocchio destro, mentre il secondo prolungare le terapie che sta già svolgendo con un nuovo controllo fissato fra 10 giorni. Questo il comunicato:

"Doppia seduta di lavoro quest’oggi per i biancazzurri sul terreno dello stadio “Ughetto Di Febo” di Silvi Marina. Nel corso della seduta mattutina, la squadra ha svolto esercitazioni incentrate sul lavoro di forza e successivamente lavoro tattico a gruppi. Nel pomeriggio, dopo l’attivazione tecnico-tattica, il gruppo è stato impegnato in possessi alternati a lavori di lattato, possesso con sviluppi e, in chiusura, partita a campo ridotto. Prosegue il lavoro differenziato per Tsadjout, Olzer e Sgarbi.

A seguito di esami strumentali (RSM), per Filippo Pellacani è stata confermata la prima valutazione relativa al ginocchio destro; nei prossimi giorni il calciatore sarà sottoposto a intervento chirurgico.

Per Davide Merola, invece, gli esami strumentali (RSM) alla coscia destra hanno evidenziato la necessità di un periodo di terapie, al termine del quale verrà effettuato un nuovo controllo tra dieci giorni.

La squadra tornerà ad allenarsi domani pomeriggio, con una seduta a porte chiuse sempre presso lo stadio “Ughetto Di Febo” di Silvi Marina.