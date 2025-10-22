Bayern Monaco e Chelsea in scioltezza, bene l'OM: Champions League, i parziali delle gare delle 21
Si sono conclusi i primi tempi delle sfide di Champions League iniziate alle ore 21. Ancora ferme sullo 0-0 le sfide Atalanta-Slavia Praga e Real Madrid-Juventus, così come Monaco-Tottenham. Tutto semplice per il Bayern Monaco che, in casa contro il Club Brugge, guida per 3-0 all'intervallo. Bene anche il Liverpool che dopo essere andato in svantaggio è avanti 3-1 in casa dell'Eintracht Francoforte.
Avanti anche l'Olympique Marsiglia di De Zerbi in casa dello Sporting, 1-0 per i francesi il parziale, mentre il Chelsea sta passeggiando sull'Ajax, rimasto in dieci dopo poco più di un quarto d'ora e sotto 4-1.
I parziali delle 21
Atalanta-Slavia Praga 0-0
Bayern Monaco-Club Brugge 3-0
5' Karl (B), 14' Kane (B), 34' Luis Diaz (B)
Chelsea-Ajax 4-1
18' Guiu (C), 27' Caicedo (C), 33' Weghorst (A), 45' Fernandez (C), 45+6' Estevao (C)
Eintracht Francoforte-Liverpool 1-3
26' Kristensen (E), 35' Ekitike (L), 39' Van Dijk (L), 44' Konate (L)
Monaco-Tottenham 0-0
Real Madrid-Juventus 0-0
Sporting CP-Olympique Marsiglia 0-1
14' Paixao (M)
I risultati delle 18:45
Athletic Club-Qarabag 3-1
1' Leandro Andrade (Q), 40' Guruzeta (A), 70' Navarro (A), 88' Guruzeta (A)
Galatasaray-Bodo/Glimt 3-1
3' Osimhen (G), 33' Osimhen (G), 60' Akgun (G), 75' Helmersen (B)
