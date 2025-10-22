Salernitana, i tifosi possono tornare in trasferta: ridotto di un mese il divieto. La nota
Buone notizie per la Salernitana e soprattutto i suoi tifosi. Il club ha infatti annunciato con una nota sui propri canali ufficiali che è stata ridotto il divieto di trasferta per i supporters granata comminata dopo il play out perso contro la Sampdoria a causa dei disordini che avevano portato alla sospensione della gara e alla vittoria per 3-0 a tavolino dei blucerchiati. Si tratta di una riduzione di un mese, dai quattro iniziali a tre, che permetterà ai sostenitori granata di seguire la squadra già a partire dalla gara di Latina in programma il prossimo due novembre come confermato anche dall'’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive. Questo il comunicato dei campani:
L’U.S. Salernitana 1919 accoglie con soddisfazione la comunicazione – notificata nella giornata di oggi – dell’avvenuta revisione del decreto del Ministro dell’Interno dello scorso 2 luglio, con la quale viene disposta la riduzione del divieto di trasferta per i sostenitori granata da quattro a tre mesi.
La proprietà, la dirigenza e tutto il club intendono ringraziare il ministro Matteo Piantedosi per aver recepito con disponibilità ed obiettività le sollecitazioni giunte nelle ultime settimane, nell’ottica di rimodulare la precedente decisione. Tutto ciò è stato possibile anche in seguito all’ineccepibile comportamento tenuto in questi mesi dalla tifoseria.
