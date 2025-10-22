Rimini, tre gruppi interessati all'acquisto. Ma il tempo per chiudere non è molto

Sarebbero tre i gruppi interessati all’acquisto del Rimini, attualmente in mano alla Building Company di Giusy Anna Scarcella, che stanno cercando di far entrare nel vivo le trattative per il passaggio di proprietà in tempi brevi vista la situazione in cui versa il club romagnolo.

Come si legge sull’edizione on line del Corriere Romagna il tempo stringe visto che attualmente il club non ha molto più tempo davanti a sé e sta gestendo la situazione guardando solo alla quotidianità senza un respiro più lungo che non sia il pensare giorno per giorno cercando di non sperperare le poche risorse a disposizione.

Uno dei tre gruppi interessati sarebbe legato a quello Stefano Giammarioli che, pur non avendo incarichi ufficiali, sta cercando di dare una mano sia sul mercato sia a livello gestionale. Si tratterebbe di una società che si occupa di wellness e benessere della persona, mentre un altro gruppo si sarebbe già interessato in estate e ora sarebbe pronto a tornare a bussare alla porta.

Il problema è che per vendere una società così complessa come il Rimini servirebbe più di una due diligence, ma non c’è molto tempo con il rischio di un fallimento che aleggia sempre sopra la testa della formazione biancorossa che in campo sta comunque cercando di onorare il campionato e puntare alla salvezza, nonostante la pesante penalizzazione subita.