Bergomi verso Bosnia-Italia: "Pio Esposito si accende subito, è da considerare sempre"

Giuseppe Bergomi ha le idee chiare in vista di Bosnia-Italia, spareggio decisivo per la qualificazione al Mondiale. Campione del Mondo 1982, l'ex difensore nerazzurro ha analizzato la vittoria di Bergamo e tracciato la rotta verso Zenica attraverso le colonne di Tuttosport.

Sul primo tempo contro l'Irlanda del Nord

La prestazione di Bergamo ha lasciato più di un'ombra, almeno nella prima frazione. "Si percepiva questa pesantezza, questa diciamo tra virgolette paura di non farcela - ha ammesso Bergomi -. Quando ha segnato Tonali ho detto 'finalmente'. Perché quel gol è stata una liberazione, perché avevo visto i mostri nel primo tempo". Il merito del cambio di passo, per l'ex capitano dell'Inter, va attribuito anche alle correzioni tattiche di Gattuso: "Nella prima parte non ci abbiamo capito molto, bisognava andare più velocemente alle punte. Nel secondo tempo si è visto qualcosa di diverso e l'hai vinta".

Pio Esposito, carta da giocare

Uno dei temi più caldi in casa azzurra riguarda le scelte offensive. Bergomi non ha dubbi su Francesco Pio Esposito: "Pio è un ragazzo che quando entra in campo si accende subito. È un giocatore che migliora tutto il reparto. È un ragazzo su cui bisogna contare. Lo vedo molto maturo e può essere veramente utile per questa squadra".

La Bosnia e il nodo Dzeko

Bergomi ha confessato di aver tirato un sospiro di sollievo all'eliminazione del Galles: "Penso meglio Bosnia che Galles, perché il Galles sul ritmo, sui duelli, sulla fisicità hanno qualcosa di più di noi. Occhi a non sottovalutarli: hanno giocatori come Muharemovic, Kolasinac, Dzeko. Gente che ha esperienza". Su Edin Dzeko, 40 anni, l'indicazione tattica è precisa: "Va anticipato, attenzione sulle palle da fermo, è uno che se lo fai colpire fa gol".

L'Italia al Mondiale: "Intanto andiamoci"

Guardando oltre lo spareggio, Bergomi mantiene i piedi per terra ma non rinuncia a sognare: "Se penso all'Argentina, al Brasile, all'Inghilterra, alla Spagna, alla Francia ti direi una comparsa. Ma quando sei là te la giochi. Perché non possiamo pensare di fare un certo tipo di percorso anche noi? Intanto andiamoci e poi vediamo cosa succede".