Bergomi: "Esposito si combina bene con Lautaro. Scudetto? Il Napoli può vincerle tutte"

A margine della "Yes Cup", Giuseppe Bergomi ha riposto alle domande dei cronisti partendo da cosa si aspetta da questo finale di campionato: "Chi lo sa? Tutto aperto, vedremo chi starà meglio mentalmente e fisicamente - riporta Fcinternews.it -. Guardando il calendario il Napoli le può vincere tutte, ha il Milan in casa e il Como in trasferta. Se dovessi costruire una squadra per come è il nostro campionato, sceglierei centrocampisti fisici, attaccanti veloci e difesa strutturata. il Napoli ha tutto questo, ha la rosa più completa. Ma ha avuto tanti infortuni. Se il Milan non perdesse a Napoli sarebbe ancora lì. Bisogna capire l'Inter come reagisce, come recuperano certi giocatori. Sarà decisiva la partita contro la Roma".

Sono così fondamentali Calhanoglu e Lautaro Martinez?

"Sono fondamentali per una questione di personalità, soprattutto Lautaro. Nel 3-5-2 dell'Inter dove arrivi in porta attraverso il gioco, innescare le punte è molto importante e come ti fa giocare Lautaro non ti fanno giocare gli altri attaccanti in rosa. Averlo fuori per così tanto tempo è stato determinante".

Con il rientro di Lautaro chi gioca al suo fianco?

"Thuram era partito bene, poi si fa male con lo Slavia Praga e da quando è rientrato non è stato più lui. Non so se è una questione fisica o mentale. Pio Esposito c'è e si combina bene con Lautaro".