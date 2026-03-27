Bergomi: "In Bosnia ripartiamo da Kean, serve più coraggio e più intensità"

Beppe Bergomi ha commentato ai microfoni di Sky Sport il successo di ieri dell'Italia sull'Irlanda del Nord e si è proiettato verso la sfida con la Bosnia, ultimo ostacolo verso la qualificazione al Mondiale: "Al di là del primo tempo in cui la squadra era impaurita e nessuno rischiava la giocata, noi dobbiamo appoggiarci maggiormente su Kean e su quanto visto nel secondo tempo. Sa difendere la palla, dà i tempi di inserimento agli altri, in campo aperto la sua velocità la tengono in pochi. Teniamoci stretta la prestazione di Kean, la personalità di Tonali che l'ha sbloccata. E poi la personalità di Barella, l'intelligenza tattica di Locatelli. Dobbiamo crescere dal punto di vista della manovra, serve essere più intensi e più coraggiosi perché la partita contro la Bosnia lo richiederà".

Il primo tempo è stato frutto dei fantasmi del passato?

"E' normale, la pressione è tanta, siamo gli unici campioni del mondo a fare i playoff e non andiamo al Mondiale da due edizioni consecutive. La pressione la sentiva anche il pubblico. La squadra nel secondo tempo poi ha trascinato i tifosi, ma è tutto normale. Ora fuori casa, dopo questo ostacolo, mi aspetto meno paura e più coraggio, perché i valori ci sono e la squadra c'è per superare la Bosnia".