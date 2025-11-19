Bologna al 1° posto se batte l'Udinese, Castro: "Parlare di Scudetto è un po' troppo..."

Santiago Castro, attaccante del Bologna, ha parlato a TGR Rai Emilia Romagna e nel corso dell'intervista ha toccato vari aspetti relativi al suo rendimento, alla situazione nel club felsineo e più in generale anche sulla scelta della nazionale.

Tra gli aspetti sui quali si è soffermato Castro, anche la partita che attende il suo Bologna alla ripresa, atteso dalla sfida con l'Udinese: "Un bello stimolo, non sarà però facile perché non battiamo l'Udinese da tanto tempo. Però parlare di Scudetto è un po' troppo, mancano ancora tanti mesi di campionato. Pensiamo una partita alla volta, provando ad andare forte in ogni competizione". Questo anche grazie all'ampiezza della rosa: "C'è un grande livello, sono convinto delle nostre qualità. Con Immobile e Dallinga siamo in tre per una maglia: Ciro è speciale, da lui guardo e imparo. Ascolto tanto lui, Bernardeschi e De Silvestri. In Europa mi manca il gol, ma non ci perdo la testa".

Per leggere tutte le dichiarazioni di Castro, clicca qui