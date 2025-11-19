Leonardo: "Che rammarico non vedere Thiago Motta in panchina. Al PSG sarebbe geniale"

Il dirigente brasiliano Leonardo, che ha lavorato per tanti anni al Paris Saint Germain, ha parlato a RMC Sport nel corso della quale ha citato anche Thiago Motta, in passato al PSG ma con le ultime esperienze da allenatore fatte in Serie A, soprattutto con Bologna e Juventus.

Ha detto Leonardo, partendo però dall'attuale allenatore del PSG, Luis Enrique: "Lucho è perfetto, ha saputo trasmettere la sua mentalità a una squadra giovane. Ma per me Motta al Psg sarebbe geniale: conosce il club, ha un'estetica, vuole fare bel gioco, adora Parigi. È un mio rammarico non vederlo in panchina".

A Leonardo è stato chiesto anche se rimpiange l'addio alla Serie A. Ha risposto: "Non mi è mai piaciuto allenare. Iniziai al Milan perché andava preparata la vendita del club. E poi l'Inter solo perché me lo chiese Moratti. Penso che non tornerò nel calcio, salvo forse per un progetto ambizioso che mi appassioni. Come fu con il PSG. Magari non avrei rinunciato a Donnarumma".