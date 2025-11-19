Moro: "Il Bologna perde ogni anno i migliori, ma c'è una chiave. Modric? Tutti sorpresi"

Nikola Moro, centrocampista del Bologna che in questa sosta per le nazionali ha festeggiato la qualificazione ai prossimi Mondiali della sua Croazia, ha parlato ai media nazionali toccando vari argomenti.

Moro comincia analizzando la situazione del suo club, il Bologna: "Negli ultimi anni abbiamo fatto un ottimo lavoro, anche se ogni anno perdiamo i giocatori più importanti. La chiave è l’energia nel club. In città c’è una bella atmosfera che si è creata. Stiamo migliorando costantemente e penso che possiamo fare ancora meglio. Siamo a tre punti dalla capolista, abbiamo una delle migliori difese del campionato, il secondo miglior attacco…". E aggiunge: "Gioco titolare quasi ogni due partite. Si può dire che sono nelle rotazioni. Ma mi sento bene e spero di giocare titolare più spesso in futuro".

Moro in conclusione ha parlato anche di una vera e propria leggenda del calcio croato come Luka Modric, cuore pulsante e cervello del Milan anche a quarant'anni: "I miei compagni sono rimasti sorpresi nel vedere con quanta semplicità e facilità Modric riesca a dominare. Penso che Luka stia facendo un lavoro fantastico".