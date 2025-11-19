Juve Women, Canzi: "Col Lione prestazione al limite della perfezione. Felice anche del pari"

Non riesce a strappare i tre punti al Lione la Juventus Women, che in occasione della 4ª giornata di Women’s Champions League non è andata oltre il pareggio contro le francesi; il tutto, però, con una vantaggio di 3-0 iniziale.

Al netto di questo, non c'è delusione in mister Max Canzi, che nel post gara ha così parlato: "Abbiamo fatto una partita e una prestazione al limite della perfezione, contro un avversario straordinario - si legge sui canali ufficiali del club -. La sequenza dei gol ci lascia l’amaro in bocca, ma mai sarei stato più soddisfatto di un 3-3 come in questo caso: altre volte sarei stato avvelenato, oggi spiace perché l’inerzia era dalla nostra parte, ma sapevamo quale fosse il valore dell’OL Lyonnes. Abbiamo affrontato una squadra che arrivava da 17 vittorie in fila e questo pareggio ci aiuta anche con la differenza reti, visto che quando giochi contro giocatrici di questo livello il rischio è di subire tanti gol. Alla fine siamo comunque soddisfatti perché ieri sarebbe stato difficile immaginare di conquistare un punto".

Aggiunge poi: "Sono orgoglioso della prestazione, alcune ragazze avevano le lacrime per la rabbia per come è maturato questo pareggio, ma sono davvero felice e stasera ancora più fiero della rosa che ho a disposizione, di calciatrici che hanno giocato alla pari una sfida di altissimo livello. Come dimostra anche questa gara, nessuna giocatrice è messa da parte: tutte sono importanti e possono darci una mano".

Nota conclusiva, sull'autrice del terzo gol bianconero: "Tatiana Pinto è una giocatrice che abbiamo scelto proprio sapevamo che aveva anche grandi doti caratteriali, vive per la squadra, ha un’esperienza immensa e poteva darci una mano in ogni contesto - anche contro avversarie di assoluto livello".