Juventus Women, Pinto: "Contro il Lione avremmo meritato i tre punti. Triste per il risultato"

Giornata di Women’s Champions League per la Juventus Women, che in occasione della 4ª giornata della competizione non è andata oltre il 3-3 contro il Lione, al momento capolista in attesa che si conosca il risultato del Barcellona. Un pari che sulla carta potrebbe essere anche visto positivamente, se non fosse che le bianconere erano in vantaggio per 3-0.

A commentare il tutto, ai canali ufficiali del club, Tatiana Pinto, autrice del terzo gol: "Non penso che la squadra ha giocato male nel secondo tempo: sapevamo che l’OL Lyonnes avrebbe fatto di tutto, sono una delle squadre migliori al mondo e stavano perdendo 3-0. Sapevamo che avremmo sofferto, ma resto convinta che avremmo meritato di conquistare i tre punti. Sono triste per la conclusione della gara, ma sono orgogliosa del lavoro fatto in campo. Con il mister abbiamo lavorato per essere compatte in difesa, di chiudere insieme ogni spazio e di sfruttare le transizioni, come abbiamo fatto nel primo tempo".

A ogni modo, la classifica lascia ancora ottimi margini, ma ci sarà chiaramente da pensare prima al campionato, dove la classifica non sta particolarmente decollando. Alle porte, la sfida casalinga contro la Fiorentina, che arriva al confronto dopo il pareggio di Parma: l'appuntamento è per domenica 23 novembre, alle ore 15:00.