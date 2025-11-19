Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Juventus Women, Pinto: "Contro il Lione avremmo meritato i tre punti. Triste per il risultato"

Juventus Women, Pinto: "Contro il Lione avremmo meritato i tre punti. Triste per il risultato"TUTTO mercato WEB
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Claudia Marrone
Oggi alle 22:49Calcio femminile
Claudia Marrone

Giornata di Women’s Champions League per la Juventus Women, che in occasione della 4ª giornata della competizione non è andata oltre il 3-3 contro il Lione, al momento capolista in attesa che si conosca il risultato del Barcellona. Un pari che sulla carta potrebbe essere anche visto positivamente, se non fosse che le bianconere erano in vantaggio per 3-0.

A commentare il tutto, ai canali ufficiali del club, Tatiana Pinto, autrice del terzo gol: "Non penso che la squadra ha giocato male nel secondo tempo: sapevamo che l’OL Lyonnes avrebbe fatto di tutto, sono una delle squadre migliori al mondo e stavano perdendo 3-0. Sapevamo che avremmo sofferto, ma resto convinta che avremmo meritato di conquistare i tre punti. Sono triste per la conclusione della gara, ma sono orgogliosa del lavoro fatto in campo. Con il mister abbiamo lavorato per essere compatte in difesa, di chiudere insieme ogni spazio e di sfruttare le transizioni, come abbiamo fatto nel primo tempo".

A ogni modo, la classifica lascia ancora ottimi margini, ma ci sarà chiaramente da pensare prima al campionato, dove la classifica non sta particolarmente decollando. Alle porte, la sfida casalinga contro la Fiorentina, che arriva al confronto dopo il pareggio di Parma: l'appuntamento è per domenica 23 novembre, alle ore 15:00.

Articoli correlati
Juventus Women, successo in casa dell'Atletico. Pinto: "Tre punti che danno motivazione"... Juventus Women, successo in casa dell'Atletico. Pinto: "Tre punti che danno motivazione"
Juventus Women, Tatiana Pinto: "È il club perfetto per chi vuole vincere e competere"... Juventus Women, Tatiana Pinto: "È il club perfetto per chi vuole vincere e competere"
Juventus Women, il centrocampo parla portoghese: contratto biennale per Tatiana Pinto... Juventus Women, il centrocampo parla portoghese: contratto biennale per Tatiana Pinto
Altre notizie Calcio femminile
Women’s Champions League, 4ª giornata: il Real cade contro l'Arsenal. Bene il Paris... Women’s Champions League, 4ª giornata: il Real cade contro l'Arsenal. Bene il Paris FC
Juventus Women, Pinto: "Contro il Lione avremmo meritato i tre punti. Triste per... Juventus Women, Pinto: "Contro il Lione avremmo meritato i tre punti. Triste per il risultato"
Juve Women, Canzi: "Col Lione prestazione al limite della perfezione. Felice anche... Juve Women, Canzi: "Col Lione prestazione al limite della perfezione. Felice anche del pari"
Women’s Champions League, 4ª giornata: Juve sprecona, è pari con il Lione. Bene il... Women’s Champions League, 4ª giornata: Juve sprecona, è pari con il Lione. Bene il Wolfsburg
Women’s Europa Cup, la corsa dell'Inter si ferma agli Ottavi: alle nerazzurre non... Women’s Europa Cup, la corsa dell'Inter si ferma agli Ottavi: alle nerazzurre non basta il pari
Roma Femminile, Rossettini: "In Champions, per fare risultato. Dragoni? Con lei bel... Roma Femminile, Rossettini: "In Champions, per fare risultato. Dragoni? Con lei bel rapporto"
Juve-Lione, le formazioni ufficiali: c'è Cambiaghi e non Girelli. Hegerberg guida... Juve-Lione, le formazioni ufficiali: c'è Cambiaghi e non Girelli. Hegerberg guida le francesi
Inter-Hacken, le formazioni ufficiali: scelte obbligate per Piovani. Glionna dall'inizio... Inter-Hacken, le formazioni ufficiali: scelte obbligate per Piovani. Glionna dall'inizio
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Inter: derby rovente e l’alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l’effetto Rabiot. Napoli: meno parole di Conte, più idee di Conte. E la paura dell’Italia…
Le più lette
1 Inter: derby rovente e l’alternativa a Dumfries. Milan: derby rovente e l’effetto Rabiot. Napoli: meno parole di Conte, più idee di Conte. E la paura dell’Italia…
2 Santiago Castro chiude all'Italia: "Non posso e non voglio. Desidero l'Argentina"
3 Due nomi per gennaio, Tuttosport oggi in apertura: "Juve shopping scudetto"
4 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 novembre
5 Palladino: "Ho ricevuto tante chiamate, ma ho aspettato l'Atalanta". C'era la Juventus?
Ora in radio
Repliche 19:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Dall'eredità di Canizares agli elogi di Ferguson. Chi è Guaita, il nuovo portiere scelto dal Parma
Immagine top news n.1 Palladino: "Ho ricevuto tante chiamate, ma ho aspettato l'Atalanta". C'era la Juventus?
Immagine top news n.2 Il motore del Milan ritrova Modric: oggi si è allenato a Milanello. I rientri in vista del derby
Immagine top news n.3 Napoli pronto a ripartire. Politano: "Parleremo con Conte di quello che è accaduto a Bologna"
Immagine top news n.4 Juve, Chiellini: "Prima il ds poi il mercato. Rinnovo Yildiz? Calma, c'è la volontà da parte di tutti"
Immagine top news n.5 Ne mancano solo sei: tutte le squadre qualificate (e quelle in corsa) ai Mondiali 2026
Immagine top news n.6 Tare non si nasconde, lui come il suo Milan. Anche se parla come Allegri
Immagine top news n.7 Tutto ciò che c'è da sapere sull'incredibile storia di Curacao e del suo CT Advocaat
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Tutto sulle 4 possibili avversarie in semifinale ai playoff Mondiali dell'Italia Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Le date cerchiate in rosso da Gattuso per rivedere la Nazionale prima del 23 marzo
Immagine news podcast n.2 I numeri da inizio stagione della Goal Machine di Solbakken. Sono senza senso
Immagine news podcast n.3 L'Inter ha deciso: cambierà la difesa in estate. E ha già tre nomi in testa
Immagine news podcast n.4 Spalletti e la sosta per rivoluzionare la Juventus. Che cambia per Koopmeiners?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Gautieri: "Sì, con il Livorno c'è stato un contatto. Ma Venturato è l'uomo giusto"
Immagine news Serie A n.2 Lukaku la "cura" per il Napoli di Conte? Il commento degli ospiti
Immagine news Serie C n.3 Gautieri: "Non giusto l'esonero di Marino a Trieste. Anche se Tesser è un top"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Italia, domani il sorteggio dei playoff mondiali: a Zurigo ci saranno Gattuso e Buffon
Immagine news Serie A n.2 Acquafresca crede in Borrelli: "È un po' com'ero io, va messo in condizione di colpire"
Immagine news Serie A n.3 Pinamonti spera nella chiamata di Gattuso: "Non titolare fisso, ma un'opportunità..."
Immagine news Serie A n.4 Pisa, Tramoni si è sbloccato: "E voglio essere determinante anche con il Sassuolo"
Immagine news Serie A n.5 Dall'eredità di Canizares agli elogi di Ferguson. Chi è Guaita, il nuovo portiere scelto dal Parma
Immagine news Serie A n.6 Petrachi: "Non ho avuto un contatto diretto con la Fiorentina, ma ci ho sperato"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Sampdoria, Conti torna in gruppo. Gestione in palestra, invece, per Barak
Immagine news Serie B n.2 Pescara, domani la partenza per Catanzaro. Per l'esordio di Gorgone sono out Merola e Olzer
Immagine news Serie B n.3 Bari, ancora palestra e fisioterapia per Darboe. E assenti i nazionali Dorval e Mavraj
Immagine news Serie B n.4 Lombardo: "Tutti crediamo in quel che facciamo, la Samp uscirà da questo momento"
Immagine news Serie B n.5 Media gol in Serie B, quest’anno fra le più alte degli ultimi 60 anni
Immagine news Serie B n.6 Mantova, due mesi senza trasferte per i tifosi. Piccoli: "Decisione esagerata. Spero sia rivista"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Trento, Zocchi: "Spero che i nostri giovani possano presto avere un futuro importante"
Immagine news Serie C n.2 Gautieri: "Sì, con il Livorno c'è stato un contatto. Ma Venturato è l'uomo giusto"
Immagine news Serie C n.3 AlbinoLeffe, Paganessi saluta. Il centrocampista ha risolto il contratto coi blucelesti
Immagine news Serie C n.4 Perugia, il presidente Faroni operato per un tumore alla parotide: la nota del club umbro
Immagine news Serie C n.5 Benevento, Mignani: "Colpiti dall'umiltà di Floro Flores. Non vedo l'ora di giocare a Cosenza"
Immagine news Serie C n.6 Gautieri: "Non giusto l'esonero di Marino a Trieste. Anche se Tesser è un top"
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Olanda-Lituania, gli Oranje vogliono chiudere in bellezza
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Germania-Slovacchia, il primo posto del girone passa da qui
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Italia Norvegia
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Women’s Champions League, 4ª giornata: il Real cade contro l'Arsenal. Bene il Paris FC
Immagine news Calcio femminile n.2 Juventus Women, Pinto: "Contro il Lione avremmo meritato i tre punti. Triste per il risultato"
Immagine news Calcio femminile n.3 Juve Women, Canzi: "Col Lione prestazione al limite della perfezione. Felice anche del pari"
Immagine news Calcio femminile n.4 Women’s Champions League, 4ª giornata: Juve sprecona, è pari con il Lione. Bene il Wolfsburg
Immagine news Calcio femminile n.5 Women’s Europa Cup, la corsa dell'Inter si ferma agli Ottavi: alle nerazzurre non basta il pari
Immagine news Calcio femminile n.6 Roma Femminile, Rossettini: "In Champions, per fare risultato. Dragoni? Con lei bel rapporto"
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.163 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Daniele Minelli, la storia di un arbitro "punito" ingiustamente dal "sistema" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 I quattro schiaffi con la Norvegia potrebbero essere un grande vantaggio…