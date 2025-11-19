Ufficiale
AlbinoLeffe, Paganessi saluta. Il centrocampista ha risolto il contratto coi blucelesti
Si chiude l'avventura di Tommaso Paganessi con l'AlbinoLeffe, perché il centrocampista classe 2006 ha risolto il contratto con la formazione bluceleste, che ha comunicato il tutto mediante la nota ufficiale che di seguito riportiamo integralmente:
"U.C. AlbinoLeffe comunica di aver risolto consensualmente il contratto di prestazione sportiva con il calciatore Tommaso Paganessi, centrocampista classe 2006.
A Tommaso, un sentito ringraziamento per l'impegno, la passione e la professionalità dimostrati nei nove anni trascorsi in bluceleste e un sincero augurio per un roseo futuro professionale".
