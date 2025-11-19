Palladino: "Non ho fatto richieste di mercato. Atalanta già forte, adatta per un 3-4-2-1"

Raffaele Palladino, allenatore dell'Atalanta, nelle scorse ore si è presentato nelle vesti di nuovo tecnico della Dea. Tra i vari temi che ha toccato, anche come potrebbe giocare la sua squadra: "Non sono integralista, ma sono aperto a capire ogni singolo aspetto. All'Atalanta voglio dare il vestito giusto mettendo sempre al primo posto la grinta. Io credo che la squadra sia adatta su un 3-4-2-1: conosce bene il sistema di gioco, ci sono le caratteristiche giuste. C'è soltanto da migliorare e lavorare".

Ma Palladino ha chiesto qualche intervento sul mercato? Risponde senza dubbi il tecnico della Dea: "No, il mio obiettivo è conoscere al meglio i ragazzi. Ho già una rosa forte, poi su tutto il resto c'è tempo. Quello che m'interessa è lavorare sulla mentalità della squadra: i calciatori sono rimasti dispiaciuti. Ora serve reagire, toccare i tasti giusti per risollevare la squadra: non vedo l'ora di scendere in campo".

