Bari, ancora palestra e fisioterapia per Darboe. E assenti i nazionali Dorval e Mavraj

La pausa Nazionali è ormai un ricordo lontano, perché la Serie B è ormai pronta a tornare in campo: venerdì, sera, infatti, prenderà il via la 13ª giornata del torneo cadetto, e lo farà con Catanzaro-Pescara. Al Bari, dunque, toccherà attendere sabato per tornare in campo: alle ore 19:30, allo stadio 'San Nicola', arriverà il Frosinone, in una sfida che si preannuncia già molto entusiasmante. Ma anche con almeno un'assenza illustre, quella del centrocampista biancorosso Ebrima Darboe, alle prese con il recupero dall'infortunio (lesione di alto grado del muscolo retto femorale della coscia destra).

Di seguito, la nota del club pugliese circa la giornata odierna di allenamento:

"Quarta seduta di lavoro per il gruppo biancorosso nella marcia di avvicinamento alla sfida contro il Frosinone guidato da mister Alvini in programma sul terreno del San Nicola sabato 22 novembre a partire dalle ore 19:30.

Questa mattina, dopo un approfondito prologo in sala video, i biancorossi si sono allenati sul terreno dell'Antistadio incentrando il lavoro di giornata su mobilità articolare ed esercitazioni tattiche a tutto campo finalizzate allo sviluppo dell'azione offensiva finalizzata alle conclusioni a rete. Palestra e fisioterapia per Darboe, assenti i nazionali Dorval e Mavraj.

Per domani è in programma una seduta di allenamento pomeridiano".