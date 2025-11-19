Women’s Europa Cup, la corsa dell'Inter si ferma agli Ottavi: alle nerazzurre non basta il pari
Giornata di coppe europee per il calcio femminile, con la Women’s Europa Cup che è tornata in campo per le partite di ritorno degli Ottavi di Finale della competizione. Una sola italiana tra le protagoniste di questa fase, l'Inter, che saluta però il prestigioso torneo europeo: lo 0-0 contro l'Hacken non basta alle nerazzurre di mister Piovani a seguito della sconfitta, seppur di misura, maturata nella sfida di andata in Svezia (1-0 in favore delle padrone di casa il finale).
Questo il quadro completo:
WOMEN’S EUROPA CUP
Ritorno degli ottavi di finale
Già giocate
Fortuna Hjorring-Breidablik 2-4
32' Nielsen (F), 47' Ogochuckwu (F) 49' Gísladóttir (B), 65' e 90'+7 Smith (B), 107' Kristjánsdóttir (B)
Mura-Nordsjælland 0-4
36' Larsen, 45'+4 Marfo, 72' El Behery, 86' Engsig-Karup
Young Boys-Sparta Praga 0-4
15' Černá, 18', 36' e 90'+3 Khýrová
Inter-Hacken 0-0
Ora in campo (parziale)
Austria Vienna- Anderlecht 1-0
16' Schiechtl
Mercoledì 19 novembre
Ore 20:45 - Sporting CP-Glasgow City
Giovedì 20 novembre
Ore 18:30 - Eintracht Frankfurt -PSV Eindhoven
Ore 19:00 - Hammarby- Ajax
Andata ottavi di finale
Ajax-Hammarby 1-3
Glasgow City FC-Sporting CP 1-1
Anderlecht-Austria Vienna 0-1
Sparta Praga-Young Boys 0-3
Hacken FF-INTER 1-0
Breidablik-Fortuna Hjorring 0-1
Nordsjælland-Mura 1-0
PSV Eindhoven-Eintracht Frankfurt 1-2
Di seguito, andiamo anche ad analizzare quello che è il programma dei turni successivi:
QUARTI DI FINALE: 11/12 febbraio e 18/19 febbraio
1: Glasgow City/Sporting CP- Ajax /Hammarby
2: Sparta Praga- Anderlecht /Austria Vienna
3: Häcken-Breidablik
4: PSV Eindhoven/ Eintracht Frankfurt-Nordsjælland
SEMIFINALI: 24/25 marzo e 1/2 aprile
1: Vincente quarto di finale 2-Vincente quarto di finale 1
2: Vincente quarto di finale 4-Vincente quarto di finale 3
FINALE: 25 o 26 aprile e 2 o 3 maggio